Gli aeroporti di Trieste e Reggio Calabria dettano la strategia di Ryanair per l’inverno 2024. Grazie all’abolizione dell’addizionale municipale, che il ceo della compagnia irlandese, Michael O’Leary, ha ribadito debba essere eliminata al più presto in tutta la Penisola, i due scali sono cresciuti del 50% nel corso dell’anno, contribuendo a ridisegnare un piano d’investimenti di ben 800 milioni di euro solo per Malpensa.

“La winter ‘24 prevede 10 nuove rotte in partenza dallo aeroporto milanese - ha spiegato O’Leary in conferenza a Milano, accanto al nuovo head of Comms for Italy Fabrizio Francioni e a Shane Carty, hr director Malta Air - e vedrà aggiungersi un ottavo aeromobile basato sullo scalo, portando in tal modo a un aumento del traffico del 10%, pari a 4,5 milioni di passeggeri. Il riposizionamento degli aerei in servizio in Italia privilegia infatti gli aeroporti con costi inferiori, ragion per cui a Milano Bergamo le unità dislocate scenderanno da 24 a 20, con una perdita del 5% dei 20 milioni di posti realizzati”.

I piani

Da Malpensa sarà possibile volare verso Atene, Budapest, Parigi, Fuerteventura, Cracovia, Maiorca, Marrakech, Reggio Calabria, Rzeszow e Tallin, mentre Trieste e Reggio garantiranno 20 nuove rotte con 3 aerei posizionati. Nonostante tariffe mediamente più basse del 9% e un +21% dei costi Air Traffic Control, il 2024 vedrà una chiusura con più di 10 miliardi di investimenti in Italia e oltre 60 milioni di passeggeri (+46%), su un totale di 200 milioni in Europa (+35% sul 2019).