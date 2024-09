Ryanair: poker di destinazioni da Crotone anche per il 2025

Saranno quattro le destinazioni programmate da Ryanair sull’aeroporto di Crotone per l’estate del 2025. La low cost punta così a confermare le rotte della summer che si sta concludendo, lasciando per il momento in standby l’atteso volo sulla Germania.

Secondo quanto riportato da Aeroporticalabria.com, quindi, lo scalo calabrese sarà connesso con Milano Bergamo, Bologna, Torino e Treviso. La parte del leone in fatto di frequenze la farà il collegamento sullo scalo lombardo che potrà contare su una frequenza giornaliera più il raddoppio in alcuni giorni della settimana. Cinque invece le frequenze su Bologna e 3 sullo scalo di Caselle. Solo due voli alla settimana, infine, per la rotta trevigiana.