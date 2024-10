La low cost filippina Cebu Pacific acquisisce AirSwift

Movimenti nei cieli delle Filippine. La low cost Cebu Pacific ha acquisito AirSwift Transport Inc per circa 28 milioni di euro.

AirSwift era precedentemente di proprietà di Ayala Group.

Come riporta travelmole.com AirSwift opera voli per El Nido, Palawan da Manila e Clark e da Cebu, Boracay, Coron e Bohol. Per il momento, la compagnia continuerà a operare i propri voli con il precedente orario anche dopo l’integrazione in Cebu Pacific.

L’attuale rete di Cebu Pacific conta 35 destinazioni nazionali e 26 internazionali.