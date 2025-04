Latam Airlines inaugura il nuovo collegamento Fortaleza-Lisbona. La rotta stagionale sarà attiva fino al 20 ottobre; il volo inaugurale ha raggiunto il 94% di occupazione.

Prima dell’imbarco dei passeggeri, all’aeroporto di Fortaleza si è svolta la cerimonia di taglio del nastro alla presenza di Eduardo Bismarck, segretario del Turismo di Ceará; Denise Carrá, segretaria del Turismo di Fortaleza; Wagner Silva, coordinatore del supporto ai progetti di mobilità e connessione turistica del Ministero del Turismo; Fábio Montanheiro, manager di data intelligence e competitività di Embratur; Eduardo Macedo, responsabile degli affari pubblici di Latam Airlines Brasil; Leonardo Carnielle, vice presidente di Fraport Brasil.

Con un volo a settimana, la rotta è operata il lunedì con Boeing 787.

“Latam Airlines riconosce l’importanza dell’aviazione per il Brasile, soprattutto in uno Stato strategico come il Ceará. Per questo motivo cerchiamo sempre di essere attenti alle richieste delle regioni e alle opportunità di espansione delle nostre operazioni. La nuova rotta stagionale Fortaleza-Lisbona è stata pianificata in questo contesto, per portare più brasiliani e merci in Europa e viceversa, avvicinando le persone e le imprese tra il Ceará e il mondo”, ha dichiarato Eduardo Macedo.

“Il Portogallo è storicamente il Paese che invia il maggior numero di turisti internazionali in Ceará e questa nuova rotta operata da Latam Airlines, con cui abbiamo una partnership molto importante, renderà questo accesso ancora più facile. Sappiamo che il Portogallo è un importante hub in Europa e vogliamo che sempre più visitatori europei vengano nel nostro Nordest per conoscere la nostra diversità, la gastronomia, la cultura e le spiagge. Il Ceará, che comprende tutto questo, fa parte della Rotta delle Emozioni, un itinerario che abbiamo promosso all’estero, e che con questo nuovo volo accoglierà sicuramente più viaggiatori, generando posti di lavoro e introiti per gli imprenditori locali” aggiunge Marcelo Freixo, presidente di Embratur.