Le ambizioni di Alaska Airlines: ordine da 110 aerei a Boeing

Alaska Airlines alza ancora l’asticella delle ambizioni e dopo avere lanciato il piano di espansione per il lungo raggio (compreso il volo tra Seattle e Roma Fiumicino) alza il velo su un maxi ordine alla Boeing per aumentare la capacità della propria flotta.

Ammontano a 110 in totale gli aerei ordinati dalla compagnia, suddivisi tra 105 Boeing 737 Max 10 e 5 B787-10 Dreamliners, con i quali proseguirà nel progetto di aumentare le destinazioni servite nel Vecchio Continente. Le consegne dei nuovi velivoli sono previste fino al 2035, secondo quanto riportato da Simpleflying.

“Questo investimento nella flotta si basa sulla solida base che Alaska ha creato per supportare una crescita costante, scalabile e sostenibile, ed è un altro tassello nell'attuazione del nostro piano strategico Alaska Accelerate - spiega il ceo del gruppo Ben Minicucci -. Questi aerei alimenteranno la nostra espansione verso più destinazioni in tutto il mondo e garantiranno ai nostri ospiti viaggi a bordo degli aerei più nuovi, efficienti nei consumi e all'avanguardia”.