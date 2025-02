Level venderà i servizi di Booking

La compagnia aerea Level (sganciatasi recentemente da Iberia, ma rimasta sempre nel perimetro Iag) si aggiunge alla lista di vettori che vendono i servizi di Booking.

La possibilità di acquistare alloggi o noleggi auto tramite la celebre Ota è stata recentemente aggiunta al sito web dell’aerolinea.

Come riporta preferente.com questa nuova opzione è disponibile in tutte le città in cui opera (Barcellona, ​​Boston, Los Angeles, Miami, New York, San Francisco, Buenos Aires e Santiago del Cile), nonché nella rete di destinazioni in connessione con Vueling e Iberia.

Level attualmente vola da El Prat verso New York, Boston, Miami, Los Angeles, Santiago del Cile e Buenos Aires. San Francisco verrà aggiunta alla rete a partire dal prossimo 30 marzo.