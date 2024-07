Lufthansa, voli notturni per Beirut sospesi fino al 31 luglio

Lufthansa ha comunicato che, in seguito all’inasprirsi della situazione in Medio Oriente, sospenderà fino al 31 luglio i voli notturni per Beirut, mentre invece quelli diurni continueranno. Numerosi Paesi tra cui la Germania hanno esortato i propri cittadini a lasciare il Libano, mentre crescono le tensioni tra i miliziani di Hezbollah e Israele.

Per quanto riguarda l’Italia, il sito della Farnesina viaggiaresicuri.it non è stato, al momento, aggiornato ma l’ultimo avviso pubblicato sconsiglia tutti i viaggi non essenziali nel Paese. “Si ribadisce l’invito ai connazionali a rinviare i propri viaggi in Libano - scrive il Ministero degli Affari Esteri nella penultima nota sul Paese -, salvo gli spostamenti strettamente necessari, da valutare comunque con la massima attenzione e prudenza, in tutto il Paese”.