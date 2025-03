Malaysia Airlines torna a Parigi con il volo diretto da Kuala Lumpur

“Un servizio che rappresenta una pietra miliare per Malaysia Airlines”. Così Dersenish Aresandiran, Chief Commercial Officer di Airlines di MAG saluta il ritorno del vettore a Parigi con il volo inaugurale da Kuala Lumpur all’Aeroporto di Charles de Gaulle. Volo che, all’andata e al ritorno, ha registrato tassi di occupazione rispettivamente del 95 e del 98%, a testimonianza della forte domanda di viaggi tra la Malesia e la Francia.

Malaysia Airlines opererà quattro voli settimanali tra Kuala Lumpur e Parigi dal 22 al 27 marzo 2025, per poi passare a voli giornalieri a partire dal 29 marzo. “Questa rotta - continua Dersenish Aresandiran - non solo rafforza la nostra posizione come gateway verso l’Asia e oltre, ma riflette anche la crescente domanda di viaggi senza interruzioni tra la Malesia e la Francia. In previsione di questo ritorno abbiamo lanciato la campagna ‘Time for Paris’ lo scorso anno, invitando i viaggiatori a riscoprire la magia della Città della Luce con l’ospitalità malese di Malaysia Airlines”.

La compagnia aerea ha anche introdotto il ‘Time for Memorable Journeys Pocketbook’ per tutti i passeggeri che volano su questa nuova rotta. L’edizione Parigi, la prima di una serie in corso, è progettata per migliorare l’esperienza di viaggio fornendo utili suggerimenti per visitare la città. Include informazioni essenziali come frasi locali, etichetta francese e approfondimenti sulla cucina parigina.

La partnership del vettore con American Airlines, inoltre, espande ulteriormente le opzioni di viaggio per i passeggeri che volano verso e da Parigi e oltre. Con la ripresa di questa rotta i viaggiatori possono ora accedere a quattro ulteriori destinazioni negli Stati Uniti da Parigi via CDG, tra cui New York (JFK), Dallas (DFW), Miami (MIA) e Orlando (ORD).