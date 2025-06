Mayfair Jets lancia il nuovo booking online per voli sul Mar Rosso

Un nuovo motore di prenotazione online per Mayfair Jets, fornitore di soluzioni per l’aviazione che offre voli di linea e charter, concentrandosi sulle rotte turistiche tra Europa e Nord Africa.

La società ha messo online una nuova piattaforma che dà ai viaggiatori la possibilità di consultare orari aggiornati in tempo reale, confrontare le tariffe e prenotare direttamente voli charter da diverse città italiane verso le località sul Mar Rosso per tutta la stagione estiva.

Il programma estivo di Mayfair Jets propone voli charter diretti andata e ritorno, collegando Sharm El Sheikh e Hurghada con importanti città italiane come Bari, Bologna, Catania, Napoli, Palermo, Pisa e Verona. Operativi per tutta la settimana tranne il mercoledì, questi servizi fanno parte del programma charter di Mayfair Jets.

“Una solida offerta digitale non è più un semplice extra, è ormai una condizione indispensabile - spiega Mohamed Hamed, co-fondatore e direttore commerciale di Mayfair Jets -. I viaggiatori vogliono sentirsi padroni delle proprie scelte, desiderano chiarezza e immediatezza. Il nostro motore di ricerca per prenotazioni online nasce proprio per rispondere a queste esigenze: consente ai clienti di accedere direttamente a rotte affidabili e operatori fidati, senza inutili complicazioni.”

I biglietti per i voli tra Italia ed Egitto sono ora acquistabili direttamente sul sito dell’azienda, offrendo a viaggiatori e agenzie un’alternativa semplice e trasparente alle tradizionali piattaforme delle compagnie aeree.