Nile Air vola da Bergamo a Il Cairio: Global Gsa agente per l’Italia

Partirà il prossimo 28 giugno la nuova rotta fra Bergamo e Il Cairo operata da Nile Air, che ha nominato Global Gsa come agente generale per le vendite passeggeri per il mercato italiano.

Da oggi 26 giugno Global GSA si occuperà di tutte le attività commerciali per conto del vettore Nile Air, compreso il supporto e l’assistenza alle agenzie di viaggi e ai tour operator per le prenotazioni e la biglietteria.

“Siamo orgogliosi di rappresentare Nile Air nel mercato italiano e siamo pronti a mettere a disposizione tutta la nostra esperienza e professionalità per garantire il successo della compagnia in Italia, offrendo ai nostri clienti un servizio ancora più completo e capillare, grazie anche al collegamento diretto da Bergamo al Cairo” dice Patrizia Ribaga, managing director di Global Distribution Sales & Marketing.

Il volo da Bergamo al Cairo opererà il mercoledì, il venerdì e la domenica con l’Airbus A320, che offre 8 posti in Business Class e 156 in Economy Class, con partenza da Bergamo alle ore 21:20 e arrivo al Cairo alle 2(+1) Il rientro dal Cairo è alle ore 17:10 con arrivo a Milano-Bergamo alle ore 20:10.