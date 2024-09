Nuova rotta per Turkish Airlines: da dicembre Santiago del Cile

Turkish Airlines apre su Santiago del Cile. Questa nuova rotta segna il decimo paese servito dalla compagnia aerea nelle Americhe.

A partire dal 18 dicembre 2024, Turkish Airlines lancerà quattro voli settimanali da Istanbul a Santiago, con uno scalo a San Paolo in entrambe le direzioni. Questa nuova rotta porta il numero totale di destinazioni servite nelle Americhe a 26, consolidando ulteriormente la presenza di Turkish Airlines nella regione.

La nuova rotta offrirà ai viaggiatori un accesso senza interruzioni a Santiago rafforzando ulteriormente i legami tra Türkiye e Cile. Per i viaggiatori di tutto il mondo, questa nuova rotta si traduce in comodi collegamenti con il Sud America, rendendo più facile l’accesso al Cile con un unico scalo a Istanbul.

“Con il lancio dei voli per Santiago, la nostra 26a destinazione nelle Americhe, riaffermiamo il nostro impegno nell'espandere la nostra rete di voli globali e nell'offrire ai viaggiatori opzioni di connettività senza pari” dice Ahmet Bolat, presidente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo di Turkish Airlines.