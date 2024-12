Oman Air raddoppia il suo impegno sull’Italia e dopo Milano inaugura il secondo volo dal nostro Paese verso la capitale Muscat. Il nuovo collegamento decollerà da Roma Fiumicino quattro volte la settimana con partenza il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica alle ore 20,30 e arrivo alle 5.45 della mattina ora locale.

Il volo sarà effettuato con Boeing 737/800 che a breve saranno sostituiti con i Max 8, sempre configurati con 3 classi di servizio. “Volare con Oman Air significa avere poi a Muscat, una porta aperta verso l’India e l’Asia in genere”, ha dichiarato Ignacio Pedro Bosch, vicepresidentestrategy network and partnerships per Oman Air.

L’obiettivo della compagnia è incrementare il traffico verso l’Oman, dal Centro Sud Italia, con attenzione sia al business travel sia soprattutto al leisure. “Abbiamo un Paese ricco di arte e storia, con spiagge bellissime. Speriamo di mantenere un load factor dell’85% come in questo periodo di Natale”.