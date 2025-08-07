Portogallo: scioperi estivi per gli addetti ai bagagli degli aeroporti

Gli addetti ai bagagli che operano negli scali Portoghesi sono pronti a una serie di scioperi estivi.

Secondo il calendario riportato da ttgmedia.com le agitazioni sono previste dall’8 all’11 agosto, dal 15 al 18 agosto, dal 22 al 25 agosto e dal 29 agosto al 1 settembre. Come appare evidente, il calendario comprende alcune date chiave sia per le partenze dei turisti portoghesi sia per l’arrivo dei viaggiatori dall’estero.

Gli scioperi interesseranno i tre principali aeroporti portoghesi di Lisbona, Porto e Faro, nonché gli aeroporti insulari di Funchal (Madera) e Ponta Delgada (Azzorre). Si stima che Menzies impieghi circa 3.500 dipendenti, di cui circa 2.000 all’aeroporto di Lisbona, dove si prevedono i maggiori disagi.