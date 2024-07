Prende quota l’offerta K9Jets, a New York con il proprio pet

Passeggeri a due e quattro zampe. Prende quota anche in Italia l’offerta di K9 Jets, compagnia privata britannica che da maggio 2024 garantisce un volo “pay per seat” al mese sulla rotta Milano Linate - New York per viaggiatori che non intendano separarsi dai propri animali da compagnia neppure in cabina.

“Il servizio è stato originalmente lanciato nel Regno Unito dal 2022 - spiega Adam Golder, pilota e fondatore di K9 Jets insieme a Kirsty Golder - e si rivolge a un mercato in costante espansione da dopo la pandemia: se a livello mondiale si contano oggi 500 milioni di animali da compagnia, ben 14 milioni sono presenti proprio in Italia”.

Ad aumentare, nel frattempo, sono stati pure i costi cargo, a tal punto che il trasporto di cani (96%) e gatti (6%), ma nell’1% anche di conigli o uccelli, risulta oggi più conveniente su jet Gulfstream G-Ivsp da 10 posti che in stiva: 9.236 euro contro 10mila per pacchetto one-way passeggero+pet (un solo animale se superiore ai 23 chili, due se inferiori ai 22,6 ciascuno), di cui il 75% dei beneficiari sono pensionati o professionisti d’alto profilo interessati a rilocarsi insieme ad animali di razza mista (33%), Labrador (28%) e Golden Retriver (20%), ma anche viaggiatori leisure (15%).

Fra i vantaggi, viaggi stress free e senza complicazioni di dogana, con trattamento Vip a bordo, sempre garantiti al 75% di capienza. Se in futuro Milano potrà essere collegata a Dubai e Londra, gli aeroporti di New York e Los Angeles sono oggi raggiungibili anche da Dublino, Dubai, Francoforte, Parigi, Lisbona e Londra.