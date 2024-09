Qatar Airways è sponsor ufficiale della Champions League

Qatar Airways è partner ufficiale della UEFA Champions League. La compagnia aerea ha siglato un accordo per la sponsorizzazione del torneo calcistico che durerà fino al 2030 e che include i diritti di sponsorizzazione della Supercoppa UEFA, della UEFA Youth League e della UEFA Futsal Champions League.

Per celebrare la partnership, il Qatar Airways Privilege Club offrirà ai tifosi della Champions League riduzioni speciali sulle tariffe dei voli e promozioni esclusive sui biglietti. I tifosi avranno anche accesso a promozioni esclusive e soluzioni di viaggio su misura, come i pacchetti di viaggio per la UEFA Champions League.

“Siamo entusiasti di questa partnership; in qualità di Compagnia aerea ufficiale partner della UEFA Champions League, Qatar Airways si impegna a trasportare migliaia di tifosi in questa stimata competizione”, ha commentato l’a.d. del Gruppoo Qatar Airways Badr Mohammed Al-Meer. “La partnership con la UEFA Champions League non solo rafforza il nostro legame con l’Europa, ma si allinea perfettamente alla nostra visione di promuovere l’unità e celebrare l’eccellenza. Questa partnership evidenzia il nostro impegno a collegare le persone in tutto il mondo attraverso il nostro network di oltre 170 destinazioni, sostenendo al contempo questa straordinaria competizione”.