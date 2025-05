Qatar Airways, profitti record nell’anno fiscale 24/25

Qatar Airways alza il velo sui “risultati finanziari più solidi della sua storia”. I profitti del Gruppo nell’anno fiscale 24/25 hanno raggiunto i 7,85 miliardi di Qar (2,15 miliardi di dollari), con un aumento di oltre 1,7 miliardi di Qar (0,5 miliardi di dollari) rispetto all’anno precedente.

Un incremento record degli utili, pari al +28% sull’esercizio precedente.

“Questi risultati da record sono la testimonianza del duro lavoro, della competenza e della dedizione dei team di tutto il Gruppo Qatar Airways. So che nessuno dei risultati eccezionali che annunciamo oggi sarebbe possibile senza il nostro personale - più di 55.000 persone in tutto il mondo - ed è proprio la nostra attenzione a promuovere questo talento, che è stato un punto centrale della nostra strategia Qatar Airways 2.0”, commenta l’amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways, Badr Mohammed Al-Meer. “Abbiamo anche implementato con successo partnership strategiche in tutto il settore, in modo che il Gruppo possa rimanere agile di fronte agli eventi mondiali in continua evoluzione, siano essi politici, economici o ambientali”.

Tra i principali risultati raggiunti dal Gruppo Qatar Airways nell’ultimo anno finanziario ci sono poi l’espansione dell’aeroporto internazionale di Hamad, che ha permesso di accogliere 65 milioni di passeggeri all’anno; l’installazione della connsessione wifi Starlink sulla flotta di Beoing 777; l’acquisizione di una quota di minoranza del 25% in Virgin Australia e del 25% della compagnia aerea regionale sudafricana, Airlink.

E ancora l’introduzione dell’AI conversazionale nel suo primo personale di bordo digitale, Sama; il contributo alla realizzazione della Qatar National Vision 2030; e nuovi investimenti sulla flotta attraverso il recente maxi ordine Boeing.