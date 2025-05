Viaggialdo entra in Fto e apre le vendite per Capodanno

Viaggialdo entra in Fto. Il tour operator annuncia la sua adesione alla Federazione del Turismo Organizzato, impegnandosi così a garantire standard qualitativi sempre più elevati e una rappresentanza attiva nelle dinamiche di settore. “L’adesione a Fto rappresenta per noi un passo naturale nella crescita di Viaggialdo - spiega Elisa Sebastianelli, amministratore di Viaggialdo Srl -: crediamo fortemente nel valore del fare sistema e nel confronto costruttivo tra operatori. Allo stesso tempo, continuiamo a investire in una programmazione che unisca affidabilità e originalità, con partenze garantite, voli in vuoto pieno e itinerari disegnati su misura per il cliente italiano”.

L’operatore apre infatti le vendite per la programmazione del Capodanno 2025/2026, che prevede voli in vuoto pieno verso alcune delle destinazioni più gettonate come le Maldive, Dubai, il

Marocco, Singapore abbinato - in alternativa - a Thailandia, Bali e Malesia, e infine l’Oman.

Grande attenzione è riservata all’Oman, destinazione sempre più richiesta dal mercato. “L’Oman - rimarca Sebastianelli - sta riscuotendo un grande interesse e abbiamo deciso di puntare su questa destinazione in modo strutturato, offrendo esperienze autentiche, soggiorni in campi tendati e un’assistenza in loco qualificata e sempre presente”.

Già da ottobre 2025, Viaggialdo propone partenze garantite con volo incluso e tour, a cui si aggiungono: tour a partenza garantita ogni settimana fino a ottobre 2026; nuovi itinerari su misura personalizzabili; tour experience con soggiorni in campi tendati nel deserto, per vivere l’Oman più autentico; assistenza in loco garantita grazie alla presenza di personale Viaggialdo residente a Muscat, di lingua italiana; e, per il Capodanno, due partenze in esclusiva con voli da Milano e Roma e tour costruititi per scoprire il Paese fuori dai classici circuiti.