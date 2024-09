“Il messaggio del rapporto Draghi è inequivocabile: i trasporti sono fondamentali per la competitività dell’Europa”. Così Oliver Jannkovec, direttore generale di Aci Europe, commenta l’analisi presentata dall’ex presidente del Consiglio all’Ue.

Come riporta traveldailynews.com, l’associazione degli aeroporti europei ha colto l’occasione per rilanciare una serie di richieste all’Unione europea, proprio sul tema dello sviluppo delle infrastrutture.

Il primo punto riguarda l’uso di carburanti sostenibili e in particolare “la necessità di migliorare e facilitare la pianificazione delle infrastrutture sia a livello Ue che nazionale, con particolare attenzione non solo all’intermodalità ma anche all’integrazione della pianificazione dei trasporti e dell’energia”.

La progettazione

Aci prosegue chiedendo di ottimizzare la capacità aeroportuale, rivedendo gli accordi per l’assegnazione degli slot. Un provvedimento particolarmente urgente, aggiunge l’associazione, considerando che l’Europa ospita più della metà degli aeroporti più congestionati del mondo.

E ancora, l’associazione punta l’attenzione sul bisogno di sostenere finanziariamente la decarbonizzazione, prevedendo piani non solo per la produzione di Saf ma anche per il suo utilizzo.