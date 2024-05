Decollerà tutti i giorni a partire dal 27 ottobre il nuovo volo diretto Roma Fiumicino-Dubai di Ita Airways. Un collegamento che, come spiega Antonino Turicchi, presidente della compagnia aerea, “rappresenta un ulteriore passo in avanti nel processo di crescita di Ita Airways. Nei primi quattro mesi del 2024 abbiamo registrato risultati molto soddisfacenti, anche oltre le attese, con oltre 5 milioni di passeggeri trasportati, migliorando del 29% il dato registrato nell’anno precedente e riuscendo così a generare ricavi maggiori del 38% rispetto allo stesso periodo del 2023 grazie alle performance del settore intercontinentale, che ha riportato una crescita dei ricavi di oltre il 50% a confronto con il primo quadrimestre 2024”.

“Inoltre - aggiunge il presidente - il nostro load factor medio si è attestato al 78%, 3,6 punti percentuali in più rispetto allo scorso anno, con picchi dell’82% sul settore intercontinentale, risultato che ha più che compensato una leggera riduzione dei prezzi medi”.

Gli orari e l’aereo

Il Roma-Dubai partirà alle 10,40, atterrando a Dubai alle 19,50 ora locale. Il ritorno è previsto alle 01,50, con atterraggio a Fiumicino alle 6.

I nuovi voli saranno operati con la punta di diamante della flotta di Ita Airways, il nuovo Airbus A321neo, che vanta consumi di carburante ed emissioni di Co2 per posto inferiori di oltre il 20%. Si tratta del primo aeromobile narrow body configurato con tre cabine separate: Business Class (12 posti), Premium Economy (12 posti) ed Economy (141 posti di cui 12 dedicati alla Comfort Economy). Tra gli elementi distintivi del nuovo A321neo spiccano la Cabina Airspace con nuovi colori e nuovi materiali, i sedili di ultima generazione, il nuovo lighting interno personalizzato Ita Airways e le cappelliere XL. Inoltre, ogni poltrona è dotata di sistema di intrattenimento con video e audio “on demand” di ultima generazione.

Le previsioni

Tornando sulle cifre del vettore a livello globale “i dati - conclude il presidente - sono incoraggianti anche per la stagione estiva, in cui prevediamo di trasportare oltre il 25% in più di passeggeri rispetto allo scorso anno. Da gennaio ad aprile 2024 le nostre operazioni hanno inoltre registrato il 99,9% di regolarità e circa l’85% di puntualità in arrivo a 15 minuti”.

Per la stagione estiva Ita Airways opera 57 destinazioni, di cui 16 nazionali, 26 internazionali e 15 intercontinentali. La compagnia ha recentemente inaugurato i voli diretti da Roma Fiumicino a Chicago (aprile 2024) e Toronto (maggio 2024) e introdurrà nuovi collegamenti da Roma Fiumicino per Riyadh il prossimo 2 giugno, Accra il 6 giugno, Dakar e Kuwait City a luglio e Jeddah ad agosto 2024.