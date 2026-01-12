Rotaia Vs aerei, in Europa conviene il treno per le famiglie o per chi ha bagaglio

Viaggiare in treno può risultare più conveniente dell’aereo per famiglie e passeggeri con molti bagagli su numerose tratte europee. È quanto emerge da un nuovo studio condotto dalla università Zhaw di Zurigo (University of Applied Sciences), che ha confrontato i costi dei due mezzi di trasporto su collegamenti identici all’interno dell’Europa.

L’analisi, realizzata da studenti del corso di laurea in Mobility science della Zhaw School of Engineering, prende le mosse da uno studio di Greenpeace pubblicato nell’agosto 2025 e amplia il confronto includendo diversi profili di viaggiatori. Se per chi viaggia da solo e senza bagagli l’aereo resta frequentemente più conveniente sulle rotte internazionali, lo scenario cambia sensibilmente quando entrano in gioco bagagli aggiuntivi o più passeggeri.

Secondo lo studio, le tariffe aeree aumentano molto più rapidamente rispetto a quelle ferroviarie quando si aggiungono servizi extra o posti supplementari. Su 136 collegamenti ferroviari e aerei analizzati - incluse tratte italiane - i prezzi per un viaggiatore singolo con poco o nessun bagaglio risultano simili tra treno e aereo, con differenze contenute a seconda della tratta. Tuttavia, in presenza di bambini e valigie aggiuntive, i costi dei voli crescono in modo marcato: nei viaggi familiari, l’aereo risulta in media oltre il doppio più caro rispetto al treno.

Le prenotazioni last minute incidono negativamente su entrambe le modalità di trasporto, ma con effetti molto più pronunciati sull’aereo. Il vantaggio competitivo del trasporto aereo rimane evidente soprattutto sulle rotte che partono o arrivano a grandi hub come Londra o Barcellona, dove la presenza di numerose compagnie low cost consente offerte difficilmente eguagliabili dal trasporto ferroviario.