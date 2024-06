Nuovo volo Napoli-Casablanca per Royal Air Maroc, che ha inaugurato il collegamento il 22 giugno, rendendolo attivo tutto l’anno con frequenza bisettimanale nei giorni di lunedì e sabato.

Fino al 16 settembre si partirà da Napoli alle ore 21,25, con arrivo a Casablanca alle 23,45 ora locale. Il decollo da Casablanca è previsto, invece, alle 16,10 ora locale, con atterraggio a Capodichino alle 20,25. Dopo l’estate è previsto un cambio di orari con partenze rispettivamente da Casablanca e da Napoli alle ore 14 (arrivo alle ore 18,15) e alle ore 19,15 (arrivo alle 21,35).

Il nuovo collegamento sarà operato con un Boeing 737-800 da 159 posti (12 in business e 147 in economy). “Il bacino di utenza che insiste su Napoli è molto importante per noi - ha commentato Korchi Mohammed Adil, country manager della divisione italiana di Royal Air Maroc -. Collaboriamo da sempre al fianco di tutta la rete di distribuzione e abbiamo attivato anche delle tratte in codesharing con Ita Airways, con un focus soprattutto sul Sud Italia e le isole”.