Ryanair perde la causa contro gli aiuti Ue per Lot

Nulla da fare. Ryanair ha perso la sua battaglia legale contro gli aiuti concessi dall’Unione Europea a LOT Polish Airlines per uscire dalla crisi causata dal Covid.

La Corte di giustizia europea ha respinto le accuse della low cost irlandese, appoggiando la decisione della Commissione Ue di concedere alla compagnia aerea polacca 650 milioni di euro (ripartiti in 400 milioni di prestito agevolato e un’iniezione di capitale di 250 milioni) per risollevare la sua situazione finanziaria.

Secondo i giudici della Corte del Lussemburgo, si apprende dalla Reuters, “la Commissione non ha commesso un errore manifesto nel ritenere che LOT non fosse in grado di trovare finanziamenti sui mercati a condizioni accessibili”.