Ryanair, primo giorno digital only: “Un successo”

È stato un successo il primo giorno di carte d’imbarco solo digitali di Ryanair. Questo, almeno, è quanto racconta la compagnia aerea in una nota di fine giornata.

“Fino alle ore 13, oltre 700 voli sono decollati in tutta Europa senza alcun ritardo né disservizio - dice una nota delle compagnia - . Oltre il 98% dei passeggeri ha presentato la propria carta d’imbarco digitale (DBP), mentre il restante 2% – tutti passeggeri che avevano già effettuato il check-in online prima di arrivare in aeroporto – ha ricevuto gratuitamente la carta d’imbarco presso i banchi biglietti in aeroporto”.

“Il primo giorno di implementazione del DBP di Ryanair si è rivelato un grande successo: oltre 700 voli e più di 100.000 passeggeri hanno già potuto beneficiare di un servizio migliorato e di un’esperienza di imbarco completamente digitale negli aeroporti Ryanair – dice Dara Brady, cmo di Ryanair -. Stimiamo che questa iniziativa consentirà un risparmio annuale fino a 40 milioni di euro, permettendoci di ridurre ulteriormente il costo dei biglietti e di rendere i viaggi aerei ancora più accessibili e competitivi per i nostri clienti”.

Ryanair sottolinea ancora che “nessun passeggero è stato escluso dal volo, e nei pochi casi (uno o due) in cui si è verificato un problema con il telefono, i passeggeri sono stati imbarcati senza difficoltà, poiché i gate disponevano già dei loro dati dal check-in online”.