Giornata di disagi, oggi, per chi viaggia. Gli scioperi che stanno interessando l’aeroporto di Palermo e l’aeroporto di Milano Malpensa, coincidono con la protesta degli assistenti di volo easyJet con sede in Italia, che si stanno astenendo dal lavoro in queste ore e fino alle 14.30.

Oggi, però, è in corso un altro sciopero in Grecia, dove i controllori del traffico aereo incrociano le braccia per 24 ore. Significative le interruzioni di voli previste da AirHelp.

“In queste circostanze - spiega Mariana Giuliano, avvocato ed esperta di diritti dei passeggeri presso la travel tech company AirHelp - i passeggeri devono comprendere i loro diritti e sapere cosa possono fare quando si verificano i disservizi. In base al regolamento CE 261/04, che disciplina i diritti dei passeggeri di trasporti aerei negli Stati membri dell’Unione europea, gli stessi passeggeri hanno diritto a cibo e bevande dopo alcune ore, a un volo alternativo o al rimborso del biglietto aereo in caso di cancellazione del volo. In tal caso hanno anche diritto all’alloggio e al trasferimento e possono richiedere un risarcimento fino a 600 euro se il loro volo viene cancellato o ritardato di oltre tre ore una volta arrivati alla destinazione finale”.

AirHelp suggerisce di conservare tutte le carte d’imbarco e le ricevute di cibo, bevande e alloggio per facilitare il processo di risarcimento. “Possono contattare il team di assistenza online di AirHelp, attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, che può fornire indicazioni e assistenza” conclude Giuliano.