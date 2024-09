Sciopero all’aeroporto di Bruxelles: le compagnie cancellano tutti i voli per il primo ottobre

Domani, martedì primo ottobre, l’aeroporto Zaventem di Bruxelles potrebbe fermarsi completamente, lasciando a terra 50mila persone, per uno sciopero.

Come riporta preferente.com, le compagnie aeree hanno cancellato tutti i voli sullo scalo per domani, proprio alla luce di un probabile stop completo delle operazioni.

La protesta dei sindacati nello scalo belga riguarda le condizioni di lavoro e i servizi per i dipendenti aeroportuali. E lo sciopero, nelle intenzioni, vorrebbe allargarsi anche ad altri scali europei, dal momento che le problematiche in questione non riguarderebbero solo l’aerostazione di Bruxelles.