SGI e Rep Air lanciano i charter sul Mar Rosso da Capodichino ad agosto

In vista del picco della stagione turistica, Swiss Group International AG, in partnership con il GSA Rep Air, ha deciso di introdurre una doppia frequenza per i voli che collegano Napoli con Sharm El-Sheikh utilizzando Red Sea Airlines e Star Est Airlines.

“Siamo orgogliosi di questa sinergia con Rep Air che, come annunciato di recente, vedrà uno sviluppo importante anche per tutto il 2025 – dichiara Francesca Deborah Berthold, direttore commerciale di SGI AG –. Una partnership di valore che sottolinea il nostro impegno nel fornire qualità e affidabilità a livello operativo.”

Un'opportunità colta dal tour operator Viaggi Buy Bye di Castellammare di Stabia per assicurare al mercato leisure una disponibilità esclusiva dallo scalo di Napoli nelle settimane di altissima stagione.

L’operativo di Star East Airlines prevede per il 5/12/19/26 agosto e 2 settembre voli in partenza da Napoli alle 13.15 e voli di arrivo a Napoli alle 12.15. Per quanto riguarda Red Sea Airlines, i voli vedranno il 04/11/18 agosto partenza da Napoli alle ore 20:40 e arrivo a Napoli alle ore 19:40. Il 25 agosto e 1 settembre, partenza da Napoli alle ore 19:35 e arrivo a Napoli alle ore 18:35.

“Ci teniamo a ringraziare il presidente di Fiavet Campania Giuseppe Scanu ed il presidente di AIDIT Campania Cesare Foà per il supporto a tutto campo con Regione Campania, Comune di Napoli e Gesac – commenta Giuseppe Scandurra, ceo di Rep Air GSA –. Siamo orgogliosi di rappresentare e gestire l’unica operazione charter sul Mar Rosso dall’aeroporto di Capodichino in agosto”.