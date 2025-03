In riferimento alle recenti notizie riguardanti il fermo temporaneo di alcuni aeromobili della flotta, SkyAlps in una nota rassicura i passeggeri in merito alle operazioni di volo, che proseguono regolarmente e in totale sicurezza.

Durante un audit straordinario condotto dall’Enac presso la sede della compagnia sono state riscontrate alcune non conformità nella documentazione relativa alla manutenzione degli aeromobili, in particolare riguardo alle attestazioni fornite da un tecnico incaricato.

In via precauzionale e in comune accordo con Enac, SkyAlps ha deciso di sospendere temporaneamente dal volo sette aeromobili della flotta per garantire la massima sicurezza delle operazioni e consentire le integrazioni in ottemperanza alla normativa. L’azienda sta lavorando a stretto contatto con Enac per garantire un rapido ritorno in servizio degli stessi.

SkyAlps ha adottato immediate misure per affrontare la situazione, garantire la continuità operativa e minimizzare gli eventuali disagi. Già da sabato 1 marzo, grazie a partnership con differenti operatori, la compagnia ha integrato la propria flotta con aeromobili sostitutivi, permettendo la continuità delle operazioni di volo. SkyAlps desidera ringraziare Enac per la collaborazione, ribadendo l’obiettivo comune di mantenere i migliori standard di sicurezza e qualità che la contraddistinguono.