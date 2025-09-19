SkyUp, dall’estate via al Rimini-Chisinau

Continua il programma di espansione di SkyUp, che sta ampliando il ventaglio di voli di linea da Moldavia, Romania e Polonia. L’ultima novità del vettore è il Rimini-Chisinau, che decollerà il 30 maggio 2026 e sarà operato fino a due volte la settimana. Un collegamento diretto che, spiega Dmytro Sieroukhov, ceo di SkyUp Airlines, “offre ai moldavi in Italia un modo comodo per tornare a casa e visitare familiari e amici, promuovendo al contempo il turismo in Moldavia. Tariffe convenienti, un servizio affidabile e un programma ben pianificato garantiranno un’esperienza di viaggio confortevole”.

L’acquisto dei biglietti è già possibile attraverso la piattaforma b2b.