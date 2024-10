Si fanno sempre più insistenti le voci in merito all’assegnazione a easyJet degli slot di Ita e Lufthansa su Linate relativi ai voli di corto raggio, in particolare sul Centro Europa. Dopo le anticipazioni della scorsa settimana, arrivano nuove conferme sull’avanzamento delle trattative, con il benestare della Commissione europea.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, la low cost britannica sarebbe in vantaggio sulla concorrente Volotea in quanto giudicata più ‘affidabile’ dal punto di vista della struttura e delle potenzialità della compagnia rispetto alla concorrente spagnola. Tuttavia per una decisione definitiva e ufficiale bisognerà attendere il mese di novembre, quando è previsto il closing dell’operazione Ita-Lh.

Attesa anche per le decisioni in merito agli altri slot da cedere, ovvero quelli sulle rotte verso il Nord America: in questo caso dovrebbero inserirsi sia Air France-Klm sia il gruppo Iag. L. V.