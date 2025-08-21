Southwest lancia i pacchetti volo+hotel

Anche Southwest, come diverse altre compagnie aeree, si lancia nel mondo dei pacchetti vacanza.
L’attività sarà svolta tramite Gateways by Southwest, che andrà a sostituire Southwest Vacations (le cui attività erano state esternalizzate ad Apple Leisure Group, sottolinea travelweekly.com).
I clienti guadagneranno cinque punti Rapid Rewards per ogni dollaro speso per un pacchetto vacanza e riceveranno due bagagli da stiva gratuiti sui voli. Inoltre potranno modificare i pacchetti senza pagare una commissione di modifica. E quando annulleranno un pacchetto, riceveranno crediti per il loro prossimo pacchetto Getaways, che dovranno prenotare entro i successivi 18 mesi.
Il servizio consentirà di abbinare il volo a un hotel, a un’auto a noleggio o al trasporto via terra.
Remo Vangelista