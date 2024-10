La chiusura improvvisa dello spazio aereo iraniano ha creato non pochi problemi ai voli tra l’Europa e l’Asia meridionale. Diversi passeggeri sono rimasti bloccati in differenti parti del mondo.

Come riporta travelmole.com un volo Etihad da Heathrow agli Emirati Arabi Uniti è stato inizialmente dirottato a Riyadh, in Arabia Saudita; anche Wizz Air ha dirottato diversi voli per Abu Dhabi e vicende simili sono accadute ai voli Emirates per Heathrow, Birmingham e Dublino.

In totale, a essere dirottati sono stati 80 voli di 16 compagnie aeree. Alcuni voli sono stati fatti atterrare in differenti aeroporti d’Europa.

Oltre a quello dell’Iran è stato chiuso anche lo spazio aereo di Giordania e Iraq; questi ultimi ora hanno riaperto ai voli, mentre Israele e Iran sono rimasti chiusi.