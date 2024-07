Piccolo è bello. E pure conveniente. L’aereo ideale dei prossimi 20 anni, per il Market Outlook 2024 di Embraer, apparterrà alla categoria dei veicoli inferiori ai 150 posti: entro il 2043 sono previsti non meno di 10.500 ordini, ripartiti fra 8.470 jet e 2.030 aerei a turboelica, la cui caratteristica vincente sarà proprio quella di avere corpi piccoli e stretti.

Presentate all’ultima edizione del Farnborough International Airshow, palcoscenico del Regno Unito dedicato alle principali innovazioni nel settore aereo, le proiezioni di mercato dell’azienda costruttrice brasiliana segnano un’evidente rottura con gli standard di mercato in voga sino al 2019. “L’ambiente post-pandemico è diverso sotto molti aspetti” - ha dichiarato sulle colonne di TravelDailyNews Arjan Mijer, presidente Embraer -. I modelli di domanda sono diversi. Il posto di lavoro aziendale è diverso. E l’e-commerce è in forte espansione. I vettori stanno aggiungendo capacità nei grandi mercati, ma le città più piccole devono rimanere ben collegate alle reti aeree con servizi ad alta frequenza. Riteniamo che i veicoli della categoria inferiore a 150 posti siano i più efficienti ed economici per soddisfare tale esigenza”.

La panoramica delle consegne

Le consegne previste valgono 640 miliardi di dollari, ma lasciano intravedere chiare differenze nella distribuzione continentale: il Nord America punterà soprattutto sui jet (2,610 veicoli, pari al 30.8% del totale ordini), seguito da Cina e area Asia-Pacifico (2,260, pari al 26.7%), ma i due mercati orientali s’imporranno per la domanda di modelli a turboelica (980 contro 350 del Nord America). Europa e CSI appaiono invece in equilibrio fra le due categorie (2.110 jet e 290 turboprop).

Nel frattempo, il 19 luglio la European Union Aviation Safety Agency (Easa) ha certificato il motore turbofan Cfm International Leap 1A per il nuovo modello Airbus 321 Xlm, su cui sarà autorizzato a breve pure il motore Pratt&Whitney Pw1100g: altro aereo ‘narrowbody’ fortemente atteso dal mercato per la sua flessibilità d’impiego rispetto a una domanda sempre più variabile. Prima compagnia a dotarsene sarà Iberia, con un volo inaugurale in programma il 14 novembre prossimo sulla rotta Madrid-Boston.