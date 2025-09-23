Tifone Ragasa: Cathay Pacific cancella oltre 500 voli

La Cathay Pacific ha dichiarato di prevedere la cancellazione di oltre 500 voli a causa dell'imminente impatto del super tifone Ragasa sul centro finanziario cinese di Hong Kong.
“A partire dalle 9:00 del 23 settembre (ora italiana), i voli passeggeri di Cathay Pacific in arrivo e in partenza dall'aeroporto internazionale di Hong Kong cesseranno le operazioni fino alla ripresa durante le ore diurne di giovedì“, ha dichiarato una portavoce della compagnia aerea in una conferenza stampa.
L’aeroporto di Hong Kong, dopo i lavori di messa in sicurezza effettuati nelle ultime ore, resterà comunque aperto anche se si prevedono numerose cancellazioni oltre a quelle comunicate da Cathay Pacific.
Remo Vangelista