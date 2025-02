L’aviazione mondiale cresce e il mercato del Sud Est asiatico risulta uno dei più dinamici. Nel 2024 le compagnie aeree della regione hanno trasportato 365 milioni di passeggeri internazionali e ciò ha segnato un balzo del 30,5% rispetto il 2023.

L’associazione delle compagnie aeree del Pacifico (AAPA) ha pubblicato i dati preliminari sul traffico, dimostrando che le principali compagnie aeree, tra cui Singapore Airlines, Cathay Pacific, Japan Airlines, All Nippon Airways, Korean Air, Air India, China Airlines e IndiGo, hanno giocato un ruolo cruciale in questa rinascita.

I fattori determinanti

Ad aiutare la crescita è stata una combinazione di aumento delle frequenze dei voli, reti ampliate e forte domanda di viaggi internazionali a prezzi non eccessivamente alti. Il risultato è stato che l’indice RPK, ovvero il numero di passeggeri trasportato per chilometro, è aumentato del 28%. La capacità di posti è stata ampliata del 26,6% e il fattore di carico medio dei passeggeri si è avvicinato all’82%.

Per il 2025 in tutta l’area pacifica le compagnie aeree continueranno ad espandere le loro rotte ed investire in migliori esperienze per i passeggeri. Alcune tendenze potrebbero sostenere la crescita, tra cui l’aumento dei viaggi premium, con più clienti che sceglieranno esperienze di viaggio in business class.