Un nuovo passo in avanti per l’intemodalità. Trenitalia e SkyTeam hanno siglato un memorandum of understanding per offrire itinerari combinati treno + aereo in un’unica prenotazione.

L’accordo, come viene spiegato in una nota congiunta, consentirà ai turisti che arrivano in Italia con una compagnia dell’alleanza SkyTeam di raggiungere le destinazioni collegate da Trenitalia con i convogli Alta velocità.

“L’Italia è un importante mercato globale per i viaggiatori d’affari e leisure - commenta Patrick Roux, ceo di SkyTeam - e, grazie alla collaborazione con Trenitalia, possiamo offrire ai clienti più opzioni per andare dove vogliono, come vogliono, usufruendo al tempo stesso dei numerosi vantaggi per cui SkyTeam è conosciuta”.

“La collaborazione con SkyTeam avvicina Trenitalia alla nostra visione di essere uno dei principali attori nel mercato europeo del trasporto ferroviario” aggiunge Mario Alovisi, direttore marketing di Trenitalia e ceo di Italia Loyalty.

Quando la partnership sarà effettiva, i membri frequent flyer di SkyTeam potranno guadagnare e spendere miglia quando viaggiano su corse Frecciarossa selezionate; allo stesso modo, i membri di CartaFreccia potranno guadagnare e spendere punti viaggiando su voli SkyTeam selezionati.