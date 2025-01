Turkish Airlines svela la top ten delle mete preferite dagli italiani per le feste

Al primo posto, ovviamente, Istanbul. La secondo Dubai e al terzo Malè. Queste le mete sul podio della classifica di Turkish Airlines sulle destinazioni preferite dagli italiani per le vacanze di Natale.

Il ranking, come riporta una nota della compagnia, è basato sui dati del traffico dei 9 aeroporti italiani da cui vola nel periodo 20 dicembre 2024 - 5 gennaio 2025.

Dopo la terza posizione, la classifica prosegue con Zanzibar (Tanzania), Muscat (Oman) e Bangkok (Thailandia). Al settimo posto Kayseri (Turchia), seguita da Tokyo (Giappone), New York City (New York, USA) e Mauritius (Mauritius).

“Quel che emerge dalla Top 10 tutta italiana per i viaggi di Natale - ha commentato Ömer Faruk Sönmez, vice president of sales for Southern Europe del vettore - è la conferma della Turchia come meta di grande appeal anche in inverno, con ben due destinazioni in classifica, a dimostrazione del forte legame tra i due Paesi che siamo orgogliosi di supportare con i nostri collegamenti. Notiamo, inoltre, che i viaggiatori italiani amano le tratte lunghe e, in inverno, scelgono il caldo e il mare, la cultura e l’arte e due città iconiche come Tokyo e New York”.