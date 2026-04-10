Turkish, cambio ai vertici: nuovo ceo e presidente del cda

Cambio ai vertici di Turkish Airlines. Mentre la compagnia è impegnata nella chiusura dell’acquisizione di una quota di minoranza in Air Europa, è stato scelto il nuovo ceo e il presidente del consiglio di amministrazione, con le cariche assegnate rispettivamente a Ahmet Olmustur e Murat Seker.

Olmustur assume la direzione esecutiva dopo aver sviluppato tutta la sua carriera in azienda, soprattutto nel settore commerciale, si legge su Preferente. Il suo profilo è legato alla crescita delle rotte, dei ricavi e della strategia di mercato, aree particolarmente rilevanti in vista della futura integrazione degli azionisti con Air Europa e della ricerca di sinergie operative.

Da parte sua, l'ex direttore finanziario, Murat Seker negli ultimi anni è stato una figura importante nella gestione economica della compagnia aerea, una fase in cui Turkish ha rafforzato la propria capacità di investimento.