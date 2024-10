United lancia i voli verso la Mongolia

Nuova destinazione internazionale per il network di United. La compagnia aerea ha annunciato un nuovo volo in quinta libertà con decollo da Tokyo Narita e atterraggio a Ulaanbaatar in Mongolia. La rotta sarà operata a partire dal prossimo maggio.

Come evidenza travelmole.com United sarà l’unica compagnia aerea a stelle e strisce a volare sulla Mongolia. ll volo da Tokyo consentirà agli americani di raggiungere Ulaanbaatar con un solo scalo.

A partire dall’11 luglio, United volerà anche a Kaohsiung (Taiwan) da Tokyo.