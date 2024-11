Vertice Regione Sardegna, Aeroitalia e Ita per i voli nel periodo natalizio

Anticipare soluzioni per prevenire le criticità legate al picco della domanda durante il periodo natalizio. È stato questo l’obiettivo del vertice che si è tenuto in Sardegna tra l’assessore regionale ai Trasporti Barbara Manca e gli emissari delle due compagnie che si sono aggiudicate le rotte in continuità territoriale su Linate e Fiumicino, Ita Airways e Aeroitalia.

“Abbiamo fornito alle compagnie una serie di dati elaborati quotidianamente dal nostro assessorato sul livello di riempimento degli aerei e sulle date che nei periodi di picco, le vacanze di Natale in primis, necessiterebbero di voli aggiuntivi per soddisfare le esigenze di trasporto” ha spiegato Manca all’Unione Sarda.

Tra i temi trattati anche i problemi segnalati dai passeggeri, in particolare per Aeroitalia in riferimento ad alcuni limiti riscontrati su orari di prenotazione o code sharing.