La partnership tra Volare e Miles & More, i nuovi vantaggi per i passeggeri e l’addio a SkyTeam. Questi i temi della prima conferenza stampa di Ita Airways del 2025, che ha celebrato il sodalizio con il Gruppo Lufthansa, alla presenza del neo-presidente di Ita, Sandro Pappalardo, dell’a.d. Joerg Eberhart, e di Carsten Spohr, ceo di Deutsche Lufthansa AG. “È una giornata storica per l’aviazione europea”, ha affermato Pappalardo, rassicurando con fermezza: “Non perderemo la nostra identità. Ita continuerà ad essere ambasciatrice del Made in Italy”.

“Grazie a un clima di totale e profonda collaborazione con il Gruppo Lufthansa - ha aggiunto -, raggiungeremo importanti traguardi per il Paese e per i nostri passeggeri con una maggiore connettività in tutto il mondo”.

Cosa cambia per i viaggiatori

Annunciando le nuove opportunità, tra cui spicca la partnership tra il programma fedeltà Volare di Ita Airways e Miles & More di Lufthansa, Eberhart ha spiegato che “da oggi i clienti di Ita Airways potranno godere di vantaggi esclusivi grazie alle sinergie con Lufthansa. I 2,7 milioni di soci Volare potranno accumulare e utilizzare punti su voli Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines e Brussels Airlines, mentre i 36 milioni di membri Miles & More avranno gli stessi vantaggi sui voli Ita Airways”.

Altri benefici in arrivo per i passeggeri, dal prossimo 30 marzo, ha anticipato Spohr, “l’accesso alle lounge di entrambe le compagnie; lo spostamento negli aeroporti di Francoforte e Monaco delle operazioni Ita nei terminal Lufthansa, per facilitare i trasferimenti; l’attivazione di accordi di codeshare, che consentiranno ai pax di combinare voli operati da più vettori del Gruppo. Inoltre - ha aggiunto - gli orari e le frequenze tra gli hub Lh e gli aeroporti di Fiumicino e Linate saranno conciliati, offrendo connessioni più rapide”.

SkyTeam e Alitalia

C’è poi l’uscita di Ita dall’alleanza SkyTeam, che si concluderà il 30 aprile 2025. Il vettore manterrà comunque collaborazioni con alcune compagnie SkyTeam tramite accordi bilaterali. Parallelamente, sarà avviato il processo di adesione a Star Alliance, con completamento previsto per l’inizio del 2026. “Questo è solo l’inizio di un percorso di crescita che offrirà ulteriori benefici nelle prossime settimane” ha concluso Eberhart, aggiungendo in ultimo che l’idea del rilancio del marchio Alitalia c’è, ma a medio/lungo termine.