Rallentamento nei numeri di Volotea. Secondo i dati forniti dall’Aena, la compagnia aerea ha chiuso il periodo gennaio-luglio con 4,1 milioni di passeggeri, in calo del 16,3% rispetto agli stessi mesi del 2023, quando toccò i 5 milioni di utenti.

Come riporta Preferente, questo andamento contrasta con quanto registrato negli anni precedenti, nei quali si era assistito ad una delle maggiori crescite sulla piazza spagnola. Nel 2023 Volotea ha complessivamente raggiunto la cifra storica di 8,6 milioni di passeggeri, in aumento dell’8,8% rispetto al 2022, anno in cui era cresciuta del 58%, passando dai cinque milioni di utenti del 2021 a 7,9 milioni .

La speranza del management della compagnia aerea era di effettuare un importante salto grazie alla cessione da parte di Iberia di buona parte dei diritti di volo di Air Europa. Grazie all’alleanza con il Gruppo Abra, Volotea era partita come favorita nella lotta per gli slot, ma l’operazione è stata interrotta a causa degli ostacoli imposti dalla direzione generale della concorrenza dell’Ue.

Dopo il fallimento dell’operazione su Air Europa e la conseguente rottura con Abra, Volotea punterà a crescere nel mercato francese, dove ha appena annunciato l’apertura della sua decima base e dove già supera Air France per numero di rotte, e nel mercato italiano, dove compete con easyJet per rilevare le attività di Ita Airways che Lufthansa è stata costretta a cedere.