Volotea ha deciso di potenziare la base di Verona facendo decollare oggi il primo volo alla volta di Salerno, operato in esclusiva dal vettore due volte la settimana, il lunedì e il venerdì.

“Inaugurando il collegamento esclusivo per Salerno raggiungiamo un nuovo importante obiettivo per la nostra base operativa di Verona - ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea -. Questa nuova rotta non solo riduce le distanze tra la città veneta e uno dei centri turistici più apprezzati a livello internazionale, ma sostiene anche il territorio, aumentando l’afflusso di turisti incoming e creando nuove opportunità di viaggio”.

Per il 2024 nello scalo aeroportuale scaligero l’offerta di Volotea comprende un totale di 19 rotte, 9 verso l’Italia (tra cui la novità appunto di Salerno e quella di Comiso) e 10 verso l’estero, due in Spagna (Barcellona e la novità 2024 Madrid), tre in Grecia (Atene, Heraklion/Creta e Zante), due in Francia (Parigi Orly e la novità di quest’anno Bordeaux), una in Germania a Berlino, una in Danimarca (con la novità Copenaghen) e una in Repubblica Ceca, con il nuovo collegamento 2024 per Praga.

Per la nuova tratta Verona-Salerno Volotea ha previsto un’offerta complessiva di quasi 13mila posti.