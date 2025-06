Wizz Air fa poker a Pisa con il nuovo volo su Katowice

Ha preso il via ieri il nuovo collegamento trisettimanale tra Pisa e Katowice operato da Wizz Air. Una new entry che porta a 4 i voli dallo scalo toscano dopo Tirana, Bucarest e Varsavia e a 29 in totale i voli tra l’Italia e la Polonia.

“La tratta va inoltre ad aggiungersi alle oltre 200 rotte dall’Italia verso più di 80 destinazioni in 32 paesi programmate da Wizz Air per la stagione estiva 2025, mettendo così a disposizione oltre 13 milioni di posti a tariffe low cost”, spiega la compagnia in una nota.

Soddisfazione è stata espressa dalla società di gestione dello scalo, Toscana Aeroporti: “L’attivazione di questa nuova rotta rappresenta un’opportunità importante per ampliare l’offerta ai nostri passeggeri, sia in ottica turistica che business. In un contesto di costante crescita del traffico e del network, l’Aeroporto di Pisa continua a rafforzare la propria vocazione, anche grazie al progetto di ampliamento del terminal, con l’obiettivo di garantire collegamenti sempre più capillari, accessibili ed efficienti”.