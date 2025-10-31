a&o Hostels nomina Kristina Golik prima Director of operations & integration

a&o Hostels introduce una nuova posizione strategica nel proprio organigramma: Director of operations & integration, ruolo affidato a Kristina Golik, 28 anni, prima a ricoprirlo nella storia del brand. L’obiettivo è consolidare gli standard operativi della catena e guidare i processi di integrazione nei nuovi progetti, in una fase di forte sviluppo internazionale.

In azienda dal 2015, Golik ha ricoperto incarichi progressivamente crescenti, dal programma ‘management trainee’ nel 2018 alla direzione del a&o Hostels Aachen nel 2019, fino al ruolo di assistente del chief operating officer Torsten Loos dal 2022, a cui continuerà a fare riferimento. Il nuovo incarico includerà responsabilità legate all’ottimizzazione dei costi, alle strategie di integrazione e al coordinamento dei processi operativi a supporto delle nuove aperture.

L’azienda evidenzia inoltre il proprio impegno sul fronte della leadership femminile: circa il 40% dei ruoli dirigenziali è oggi ricoperto da donne, quota in crescita. “Come Director of operations & integration voglio contribuire anche in questo senso, dando un segnale positivo”, ha affermato Golik.

La manager sarà impegnata nei prossimi mesi sul rollout delle nuove destinazioni, dopo un biennio di intensa espansione che ha visto a&o inaugurare sedi a Brighton, Anversa, Bruxelles, Firenze e Londra, con ulteriori aperture già pianificate. “Sono molto entusiasta di contribuire alla prossima fase di espansione di a&o Hostels – siamo perfettamente preparati”, ha concluso Golik.