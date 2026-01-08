Aries Group cresce e guarda a nuove acquisizioni in Italia

Esprime soddisfazione all’annuncio dei dati positivi per il 2025 Stefano de Santis, ceo di Aries Group, gruppo alberghiero indipendente italiano. Il ceo ha commentato, in una nota alla stampa, una crescita dell’11% sull’anno precedente e oltre 1,14 milioni di presenze nelle strutture: “I risultati attesi per il 2025 confermano la solidità del nostro modello di business e la capacità del gruppo di crescere in modo equilibrato, mantenendo elevati standard operativi e di servizio”.

E aggiunge: “In un contesto in cui le esigenze degli ospiti evolvono rapidamente, continuiamo a investire in una gestione alberghiera di qualità, capace di rispondere sia al segmento business sia a quello leisure. Guardiamo al 2026 con un approccio pragmatico: crescita selettiva, attenzione alle persone e integrazione della sostenibilità ambientale e sociale nelle scelte strategiche”.

Aries Group è attivo con hotel, resort e residence per il turismo congressuale, il segmento Mice e il leisure. Per il 2025 il gruppo ha previsto un margine ebitda pari al 21% del fatturato, con una crescita di 2 punti percentuali rispetto al 2024, con un incremento delle presenze del 5,5% rispetto all’anno precedente, confermando un trend favorevole sia nel segmento business sia nel leisure.

Oggi Aries Group gestisce oltre 1.600 camere distribuite in quattro strutture tra Milano, Bologna e Roma, con 65 sale meeting. Tutti gli asset (Quark Hotel Milano, Ripamonti Residence & Hotel Milano, Living Place Hotel Bologna e Hotel Villa Pamphili Roma) sono inseriti in una strategia di sviluppo sostenibile di lungo periodo.

Le stime 2026 indicano una crescita dei ricavi superiore al 4%, un miglioramento del tasso di occupazione di oltre il 2% e un ulteriore rafforzamento della marginalità ebitda, attesa in crescita di oltre 1,5 punti percentuali. In parallelo, il gruppo ha annunciato di voler valutare nuove acquisizioni mirate, con l’obiettivo di consolidare la propria presenza nelle principali destinazioni italiane a vocazione turistica e business.