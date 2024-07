Autentico Hotels rafforza il suo portafoglio crescendo in Toscana grazie all’ingresso della quarta struttura della regione e 19esima del gruppo: La Monastica Resort & Spa. Il boutique hotel a 5 stelle sorge sulle colline di Buggiano Castello vicino a Montecatini Terme ed è stato ricavato da un antico monastero del XVI secolo, situato in un borgo medievale abitato, che regala un’impagabile vista sulla Valdinievole. Dispone di 19 camere e suite, il ristorante gourmet Devoti, parte del quale allestito nella scenografica ex chiesa del monastero, e una spa con una piscina ad uso esclusivo scavata nella roccia e un percorso esperienziale nei giardini con vasca idromassaggio.

I servizi

“Con l’ingresso di questo favoloso resort - commenta Mario Cardone, ceo di Autentico Hospitality - confermiamo lo standard elevatissimo e la gestione familiare in armonia con il contesto naturale, caratteristiche peculiari per far parte del nostro club. I proprietari di questo resort hanno saputo preservare non solo l’architettura dell’edificio, ma anche i suoi tesori storico-artistici. I disegni murali restaurati del monastero, ad esempio, immagini di oltre 400 anni fa, ora si armonizzano con l’arredamento moderno di altissimo livello”.

Tra le esperienze proposte agli ospiti una passeggiata alla scoperta delle erbe dell’orto e della cucina, la caccia al tartufo, la nottata di avvistamento delle stelle e la passeggiata a piedi nudi nel bosco, per riscoprire il nostro profondo legame con la natura.