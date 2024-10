Belstay Hotels punta ai gruppi sportivi

Belstay Hotels si avvia alla chiusura di un’altra annata positiva, in linea con l’ottimo andamento generale della destinazione Italia nel business travel e arriva a TTG Travel Experience con l’obiettivo di compiere un nuovo passo nella massimizzazione dei profitti delle sue quattro strutture e valutare eventuali acquisizioni di hotel nel 2025.

“Grazie all’ulteriore consolidamento nel settore meeting - dice Roberto Di Tullio, a.d. di Belstay Hotels - la nostra attenzione cresce verso i gruppi sportivi, che nel 2024 hanno fatto segnare un raddoppio del proprio volume presso le nostre strutture (tasso d’incidenza del 15% sugli eventi totali Belstay) e su cui intendiamo investire con decisione nel 2025. Il dato è stato indubbiamente trainato dall’organizzazione a Roma dei Campionati europei di atletica leggera 2024, grazie ai quali il Belstay Roma Aurelia ha raggiunto un tasso d’occupazione del 100% ospitando gli iscritti alle gare per l’intero periodo di competizione, fra il 7 e il 12 giugno. Questo significa che siamo stati capaci di adattarci anche a chi ha esigenze agonistiche professionali, offrendo un servizio di altissimo livello”.

Con un +25% di volume rilevato a settembre 2024 rispetto all’annata precedente, il brand con la sua formula “4 stelle business + leisure”, basata su comfort, design e convenienza a ridosso delle grandi città, ha registrato una rapidissima affermazione.

La parte del leone nell’offerta Belstay Hotels spetta alle strutture di Milano Assago e Roma Aurelia, in quanto maggiormente vocate al business per l’alto numero di sale meeting a disposizione: con più di 530 eventi confermati e oltre 1700 camere a contingenza (dato rilevato a settembre 2024), gli hotel delle due principali città italiane sono diventati un punto di riferimento sia per il mercato interno, primo per numero di presenze, che internazionale (circa il 70% del totale nel 2023). Bene anche l’andamento di Milano Linate, con un tasso d’occupazione complessivo di 30 sale, ma ancor più Venezia Mestre, che mette a segno quest’anno l’organizzazione di ben 130 eventi in sede.