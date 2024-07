BWH Hotels e Hia lanciano la prima Hotel Academy a Firenze

BWH Hotels Italia & Malta e Hospitality Innovation Academy hanno siglato una nuova partnership che va a rinsaldare i progetti di formazione portati avanti dal gruppo alberghiero che comprende Worldhotels, Best Western e SureStay Hotels.

Nasce così la prima Hotel Academy in Italia basata in hotel che definisce nuove traiettorie di competenza per i manager di domani e apre le porte al mondo del lavoro.

Oltre all’Hotel Academy presso il WorldHotels Crafted Mulino di Firenze, la partnership tra Hia e BWH Hotels permette di proporre un’offerta diretta in tre direzioni: alle nuove risorse, sia con moduli brevi propedeutici al recruiting e alla formazione di figure professionali sia con corsi di lunga durata, allo staff degli hotel BWH con moduli brevi indirizzati alla figura richiesta e, infine, a gruppi omogenei con percorsi interni dedicati a specifici cluster come la next generation, general manager, staff direzionale.

L’obiettivo è offrire alta formazione nel management alberghiero e turistico, una specializzazione ambita e ormai imprescindibile nei settori dell’hôtellerie e del food & beverage, del luxury di tutto il mondo.

Nello specifico, per quel che riguarda l’Hotel Academy, il percorso di studi prevede due anni di formazione in Italia presso lo Student Campus dell’Accademia, ospitato dal WorldHotels Crafted Mulino di Firenze e l’ultimo e terzo anno a Montreux in Svizzera.

“Per il settore dell’ospitalità la formazione del personale è fondamentale. La qualità dell’accoglienza e le performance del settore dipendono dalla professionalità e attitudine delle risorse umane – spiega Sara Digiesi, ceo di BWH Hotels Italia & Malta –. Accompagnare gli studenti in questo percorso e investire nella loro crescita significa porre un’importante garanzia per il futuro e formare i nuovi professionisti dell’ospitalità pronti a entrare nel mondo del lavoro con competenze aggiornate e avanzate. La formazione non si ferma ai giovani e deve essere continua e innovare le competenze anche per il personale già operativo. Proprio per questo la partnership con Hia diventa doppiamente strategica”.