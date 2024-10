Cresce il consenso sul nuovo Master in Luxury Management and Guest Experience di Glion Institute of Higher Education, l’istituto privato svizzero che offre corsi di laurea e master in hospitality, lusso e finanza a un corpo studentesco internazionale, nei suoi tre campus in Svizzera e a Londra.

“I livelli di formazione che proponiamo sono tre - spiega Eleonora Cattaneo, director of Master in Luxury Management and Guest Experience -: il Bachelor in Luxury Business, il Master appunto e, infine, l’Executive Master. In un anno il bachelor in lusso è passato dai 18 ai 50 studenti”.

Il corso di laurea in Luxury Management dura 4 anni e si tiene negli esclusivi campus svizzeri di Glion - a Montreaux - e Bulle, nel distretto della Gruyère. Comprende 3 stage e la possibilità di partecipare a sessioni sul campo per vedere di persona come funziona il mondo del lusso, della beauty, della moda e dell’orologeria. Il programma tocca, fra l’altro, temi di finanza aziendale, marketing digitale, analisi dei dati e gestione strategica del brand, accanto a corsi per sviluppare le competenze trasversali come la comunicazione, il talent management e la gestione del cambiamento. “Lo scorso anno - racconta Cattaneo - abbiamo portato gli studenti da Gucci con visita allo store, ma anche da Belmond, per toccare con mano come si gestiscono gli ospiti nell’hotellerie d’alta gamma. Il contatto con la realtà imprenditoriale è costante anche durante le lezioni, in cui i docenti sono spesso affiancati dai direttori marketing dei brand del lusso. La base tecnica di management è fondamentale”. Gli studenti totali di Glion sono 1600.