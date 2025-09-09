Cicloturismo e itinerari slow: le proposte di CDSHotels per settembre

Un modo di viaggiare più lento, più consapevole, più vero. A proporlo è CDSHotels, che dedica il mese di settembre a vacanze all’insegna di esperienze concrete: cucina a km zero, valorizzazione del territorio, itinerari lenti, materiali naturali, ospitalità inclusiva.

Simbolo di questo lusso discreto e sostenibile è il Marenea Suite Hotel, il boutique hotel immerso nella natura, nel cuore più incontaminato del Salento. Il Marenea è affiliato a Luxury Bike Hotel e offre servizi dedicati ai cicloturisti: rimessa custodita, officina per piccole riparazioni, lavanderia tecnica, menù sportivi, colonnine per e-bike e un servizio navetta in caso di necessità. I percorsi ciclabili nei dintorni attraversano borghi antichi, menhir dimenticati, torri d’avvistamento, boschi e strade sterrate con vista mare. È un modo per esplorare il territorio da vicino, senza filtri, in piena armonia con l’ambiente.

Dopo una giornata tra i sentieri del Parco Naturale Costa Otranto - Santa Maria di Leuca, ci si può rigenerare nella Spa ricavata in una pajara in pietra, tra massaggi decontratturanti e silenzio.